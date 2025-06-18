Татарстан направил очередную партию стройматериалов в Лисичанск и Рубежное

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Жители Апастовского района собрали две фуры с пиломатериалами для восстановления инфраструктуры в подшефных Татарстану городах. Одну из машин разгрузили в Рубежном, вторую – в Лисичанске. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России» в РТ.

Гуманитарную помощь лично доставил глава Апастовского муниципального района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Айрат Зиганшин. Первые машины из колонны, сформированной под эгидой Татарстанского регионального отделения партии, встретил вице-премьер республики Фаниль Аглиуллин.

Ранее, 16 июня, по инициативе «Единой России» из Татарстана была направлена крупнейшая с начала специальной военной операции партия помощи – 19 машин, общий вес которых составил более 300 тонн.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В отправке 31-й гуманитарной колонны принял участие Раис Республики Татарстан, член Бюро Высшего совета партии Рустам Минниханов. Состав груза включает стройматериалы, продукты питания, средства бытовой химии, предметы первой необходимости для жителей и поддержку бойцов СВО.

Прибытие основной колонны в ЛНР ожидается 19 июня. Гуманитарный караван сопровождают исполняющий обязанности руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района Радмир Беляев, руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин, председатель контрольно-ревизионной комиссии реготделения «Единой России» Халил Гиниятов.

С начала СВО Татарстан направил в Лисичанск и Рубежное 221 грузовик гуманитарной помощи. Общий объем доставленного груза превысил 3390 тонн.