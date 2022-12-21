Татарстан направил для включения в федеральный перечень учебников 41 УМК на татарском

Татарстан в этом году направил в Минпросвещения России для экспертизы и включения в федеральный перечень учебников 41 учебно-методический комплекс, переведенный на татарский язык, для основного общего образования. В прошлом году было направлено 38 УМК для начального образования. Об этом сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на итоговой пресс-конференции.

«В этом направлении работа ведется, но сказать, что в 2023 году они массово войдут в федеральный перечень учебников, пока нельзя. Времена меняются. Появляются новые федеральные образовательные стандарты, и мы в рамках обновленных ФГОС учебники тоже обновляем», – сказал глава Минобрнауки.

По словам Хадиуллина, в образовательном пространстве Татарстана используются 79 учебных изданий, переведенных на татарский язык, – всего 17 завершенных линий. Все переводные учебные пособия могут использоваться в учебном процессе, поскольку они выпущены издательствами, включенными в перечень организаций, чьи издания допущены для реализации образовательных программ.

«В любом уголке нашей страны дети-татары могут ими пользоваться. У нас есть три направления для обучения – татарский язык как родной для учащихся татароязычных школ, татарский язык и литература для учащихся русскоязычных школ и государственный язык РТ. Практически по всем направлениям учебники и учебные пособия есть, главное, чтобы было желание у детей и родителей изучать родной язык», – отметил министр.

Он добавил, что во всех школах республики для изучения родных языков, преподавания предметов и обучения детей на родных языках условия созданы.

В республике разработана дорожная карта на 2020 – 2024 годы по включению учебных изданий, переведенных на татарский язык, в федеральный перечень учебников (ФПУ), и организована работа по ее реализации.

Научно-методический совет по учебникам Минпросвещения России в этом году рекомендовал четыре учебника по математике, переведенные на татарский язык, включить в ФПУ. Но в новый федеральный перечень учебников они пока не включены.