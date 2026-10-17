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Экономика 17 октября 2026 08:00

Татарстан направил 705 млн рублей на поддержку бизнеса участников СВО и их семей

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В Татарстане в 2026 году предпринимателям – участникам СВО, членам их семей, а также предпринимателям, чьи сотрудники проходят службу в зоне спецоперации, было направлено 705 миллионов рублей на реализацию бизнес-проектов по программам государственной поддержки предпринимательства. Поддержка оказана Министерством экономики РТ и подведомственными институтами развития в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Наиболее востребованным стал специальный микрофинансовый продукт «Поддержка СВО»: по нему 92 субъектам малого и среднего предпринимательства выдано микрозаймов на сумму 412 млн рублей. Дополнительно 86 предпринимателям предоставлено 253 млн рублей в качестве поручительств по микрозаймам. Еще порядка 40 млн рублей привлечено в рамках программы льготного лизинга «Лизинговая поддержка СВО» – средства направлены на обновление или приобретение оборудования и транспортных средств.

Стоит отметить, что поддержка данной категории предпринимателей в Татарстане носит системный характер: по итогам 2025 года объем привлеченной господдержки по микрофинансовым, гарантийным и лизинговым продуктам составил около миллиарда рублей.

Руководитель Центра «Мой бизнес» РТ, НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства РТ» Линара Бурханова подробно рассказала о действующих механизмах поддержки и достигнутых результатах. Так, микрофинансовый продукт «Поддержка СВО» позволяет предпринимателям получить заем до 5 млн рублей сроком до 36 месяцев по ставке 1 % годовых.

Для расширения доступа к финансированию действует льготный гарантийный продукт «Поддержка СВО». Им могут воспользоваться предприниматели, вернувшиеся из зоны СВО, а также бизнес, трудоустроивший таких граждан. По продукту предоставляется поручительство в размере до 70 % от суммы обязательства, комиссионное вознаграждение составляет от 0,5 % до 1 % от суммы поручительства.

Программа льготного лизинга «Лизинговая поддержка СВО» дает возможность привлечь до 40 млн рублей на срок до 60 месяцев при ставке от 5 % годовых. При этом размер аванса начинается от 15 %, а при наличии поручительства Гарантийного фонда РТ он снижается до 0 %.

Помимо финансовых мер, предпринимателям доступна льготная аренда государственного и муниципального имущества, а также широкий спектр нефинансовых услуг: консультации, помощь в запуске и развитии бизнеса, разработка бизнес‑планов и другие инструменты сопровождения.

#предпринимательство в рт #поддержка бизнеса в РТ #помощь участникам СВО #нацпроекты
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