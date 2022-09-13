Татарстан направил 6 млн рублей на оказание медпомощи беженцам из Украины

Татарстан потратил 6 млн рублей на оказание медицинской помощи по ОМС беженцам из Украины. Об этом сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики Алсу Мифтахова на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Если люди заявляются и получают статус беженцев, то им выдается полис обязательного медицинского страхования, и медпомощь, таким образом, оказывается за счет средств ОМС. На сегодня 644 человека обратились за медицинской помощью по полису ОМС», – рассказала докладчик.

Кроме того, по словам Мифтаховой, гражданам, прибывающим из Украины, на территории России медицинская помощь оказывается и за счет средств регионального бюджета. В дальнейшем эти затраты компенсируются из средств федерального бюджета.

«Лица, которые не имеют полис обязательного медицинского страхования, обращаются за неотложной помощью, скорой медицинской помощью, по экстренным показаниям», – подчеркнула директор Территориального фонда ОМС.