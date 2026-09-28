Татарстан направил 16,7 млрд рублей на АПК в 2026-м – Минниханов

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал об успехах аграриев Татарстана и о том, какую поддержку они получили в этом году, во время ежегодного послания Госсовету РТ.

«Аграрии Республики достойно выполняют поставленные задачи: полностью обеспечивают население основными видами продукции. В текущем году ожидается свыше 4 млн тонн зерна; 1 млн тонн масличных культур; более 800 тыс. тонн картофеля; 2 млн тонн сахарной свеклы», – сообщил Минниханов.

За этими результатами стоит ежедневный кропотливый труд сельчан, заметил лидер республики, а также системная государственная поддержка аграрного сектора.

«Только в текущем году на эти цели направлено 16,7 млрд рублей, из них 12,4 млрд рублей – из республиканского бюджета», – привел он цифры.

Отдельные слова благодарности Минниханов высказал компаниям «Татнефть» и ТАИФ, которые ежегодно в полном объеме предоставляют аграриям дизельное топливо по льготной цене.

Раис Татарстана заявил, что в этом году вопросы топлива были непростыми и сегодня ситуация тоже непроста.