Татарстан направил 165 тонн гуманитарной помощи в Лисичанск и Рубежное

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия» доставило 165 тонн гуманитарной помощи для восстановления инфраструктуры и поддержки жителей подшефных городов Лисичанска и Рубежного, а также для участников специальной военной операции. Десять машин прибыли в гуманитарный центр партии, где делегацию встретили вице-премьер Татарстана Ринат Садыков и руководители городов, сообщает пресс-служба партии.

Садыков отметил, что в оказании помощи участвуют власти республики, правительство, предприятия, предприниматели, волонтеры и жители. По его словам, за последние четыре года объем поддержки только растет.

Он добавил, что сейчас в гуманитарных поставках, помимо стройматериалов и продуктов, есть оргтехника, мебель и другие ресурсы, позволяющие запускать новые социальные проекты. Восстановление мирной жизни, по его оценке, подтверждается тем, что в городах появляются новые семьи, рождаются дети, поэтому востребованы товары для младенцев.

Руководитель регионального исполкома партии Марат Самигуллин сообщил, что в заявках жителей часто присутствуют детские товары. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию, рождаемость сохраняется, поэтому в составе грузов регулярно отправляют детское питание, подгузники и другие необходимые вещи.

По его словам, гуманитарную помощь в первую очередь распределяют среди многодетных семей и нуждающихся. Параллельно продолжаются регулярные поставки стройматериалов для восстановления инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и систем безопасности. Самигуллин добавил, что объемы помощи продолжают расти, и напомнил, что предыдущие колонны насчитывали до 18 и 10 большегрузных машин.

Он отдельно отметил участие депутатов Госдумы от Татарстана – Ирека Богуславского, Руслана Гаджиева, Ильи Вольфсона и Марата Нуриева, а также вклад крупных компаний, в том числе СМУ 88, «Мегастрой» и «Унистрой», которые передали значительное количество газобетонных блоков. Эти материалы, по его словам, были отправлены по запросу военнослужащих и используются для создания защитных сооружений; объем поставки превысил заявленный.

Кроме того, в составе груза доставили около миллиона медицинских масок для медучреждений – их передал вертолетный завод. Самигуллин подчеркнул, что серьезной проблемой остается нехватка питьевой воды: ее регулярно доставляют в больших объемах, особенно для больниц, где водопроводная вода не подходит для медицинских нужд.

Он также сообщил, что к сбору помощи активно подключаются вузы республики. По его словам, в этот раз наибольший вклад внесли Набережночелнинский педагогический университет и Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма. Они откликнулись на запрос о необходимости спортивной одежды и инвентаря для детей в летний период и планируют продолжить сбор к следующей отправке.

Самигуллин напомнил, что в каждой колонне есть помощь для участников СВО. В этот раз им передали, в том числе, письма школьников с поздравлениями ко Дню Победы. Он отметил, что такие послания бойцы бережно хранят, и эта поддержка имеет для них большое значение.

Глава Алькеевского района Александр Никошин сообщил, что жители района направили в Лисичанск товары первой необходимости – продукты, воду и медикаменты. По его словам, цель таких поставок – помочь людям справиться с трудностями и обеспечить базовые потребности.

Руководитель компании «Дивар» Гайнан Габдулгазизов отметил, что сотрудники предприятия регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи и намерены в дальнейшем подключиться к восстановлению городов.

Временно исполняющий обязанности мэра Рубежного Евгений Шаталин поблагодарил Татарстан за постоянную поддержку. Он подчеркнул, что условия жизни остаются тяжелыми: многие здания повреждены, и необходимы как капитальные работы, так и временные решения для защиты от погодных условий. Среди наиболее востребованных позиций он назвал подгузники, стройматериалы и радиостанции для скорой помощи.

Руководитель гуманитарного центра «Единой России» в Рубежном Оксана Удовина также выразила благодарность, отметив, что вся помощь доходит до адресатов – жителей и военнослужащих, и пользуется большим спросом.

Отправка 37-й гуманитарной колонны состоялась 26 апреля и была приурочена к предстоящему Дню Победы. Ее сопровождали представители регионального отделения партии и руководители муниципалитетов.

Всего с февраля 2022 года по апрель 2026 года при участии татарстанского отделения «Единой России» было отправлено 289 грузовых машин с гуманитарной помощью общим объемом более 4 452 тонн.