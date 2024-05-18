Татарстан намерен за год увеличить почти на 40% объем экспорта халяль-продукции

Татарстан намерен за год увеличить почти на 40% объем экспорта халяльной продукции и по итогам 2024 года достичь показателя более 16 млн долларов США. За 2023 год экспорт продукции стандарта «Халяль» республики составил 11,5 млн долларов США с ростом на 177% по сравнению с 2022 годом.

По итогам четырех месяцев текущего года экспорт халяль-продукции составил более 4 млн долларов США, в основном это молочная, мясная и кондитерская продукция, сообщает Минсельхозпрод РТ.

В Татарстане объем производства продукции халяль составляет более 10,0 млрд руб. с ежегодным приростом на 10-12%. В настоящее время в республике насчитывается более 100 производителей халяльной продукции, из них около 20 компаний являются экспортноориентированными.

Ключевыми импортерами являются страны СНГ, Монголия, Бразилия, Ирак, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир.

По данным ведомства, по итогам 2023 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в текущих ценах составил 457,6 млн долларов.

Продукцию агропромышленного комплекса экспортируют 258 участников внешнеэкономической деятельности с географией поставок в 52 страны мира. Основными странами экспортерами продукции АПК РТ в 2023 году являются Иран (32,9%), Китай (14,4%), Казахстан (12,4%), Беларусь (10,4%).

В Минсельхозпроде перечислили основные товары, производимые на экспорт. Это: масло подсолнечное, масло рапсовое, шрот, соусы, кондитерские изделия, соусы, джемы (в том числе халяль), солод, зерновая и прочая продукция, кормовые дрожжи, крупы, халяльная мясная, молочная продукция, сахар, жом, кондитерские изделия.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».