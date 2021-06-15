Татарстан намерен воспользоваться инфраструктурными бюджетными кредитами

Татарстан заинтересован в использовании инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев во время круглого стола «Среда обитания — 2025: современные тренды в строительстве жилья и общественных пространств».

«Сегодня регионам предоставляются бюджетные инфраструктурные кредиты по льготной ставке не более 3% сроком на 15 лет. И Татарстан, я думаю, этой возможностью также воспользуется», — подчеркнул Гимаев.

«Мы будем привлекать деньги. Тут регион сам берет кредит и вкладывает средства в различные инфраструктурные проекты: садики, школы, дороги», — пояснил он.

Однако, по словам замминистра, общая сумма займа пока неизвестна. До конца 2023 года российские власти планируют выдать регионам инфраструктурные кредиты на общую сумму в 500 млрд рублей.