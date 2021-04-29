Татарстан предлагает ввести единые «мусорные» тарифы

Сферу обращения с отходами ждут три новшества

«Сегодня планируется обсудить три вопроса. Первый вопрос – это инициативы Госкомитета РТ по тарифам в целях совершенствования законодательства в области тарифного регулирования. Госкомитет активно принимает участие во всех рабочих группах, созданных ФАС России в области регулирования тарифов. За период с 2016 года нами были подготовлены и направлены в ФАС России порядка 76 законодательных предложений. К сожалению, только три из них реализованы в полном объеме, остальные находятся на рассмотрении», – сообщил участникам встречи первый заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Александр Шторм.

Пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Начальник юридического отдела Госкомитета РТ по тарифам Наталья Царева в своем выступлении дала пояснения по законодательным инициативам. Первая разработка касается регулирования транспортных услуг при обращении с таким мусором. Она потребует внесения изменений в Федеральный закон № 89 («Об отходах производства и потребления») и в Постановление РФ № 484.

«Значительную долю расходов в конечной стоимости услуг региональных операторов составляет перевозка ТКО – до 70%, в ценовом выражении это получается более 3 млрд рублей. Рассматривая остальные статьи расходов региональных операторов, на которые приходится 30%, можно сделать вывод об оценке их экономической обоснованности, поскольку тарифы на обработку, обезвреживание и утилизацию захоронений отдельно регулируются государством», – сказала она.

Спикер пояснила, что в других регионах ПФО доля транспортных расходов колеблется от 34% в Пензенской области до 91% в Оренбургской. Положительной стороной нового подхода будет полный экономический анализ всех статей расходов, связанных с оказанием услуг по транспортированию ТКО, исходя из фактически понесенных расходов. При этом у юриста существуют опасения, что такой подход потребует «увеличения трудозатрат в органах регулирования». Ведь только в ПФО услуги по транспортировке отходов оказывают 60 организаций, и это без учета тех, которые работают на субподряде.

«По урегулированию данной проблематики Госкомитет по тарифам обратился в Госсовет РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Данный проблемный вопрос сейчас находится в работе комитета», – сказала Царева.

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Следующая законодательная инициатива направлена на приведение в норму «сроков подачи тарифных заявок и расширение перечня нормативных документов». При этом потребуется внесение изменений в Постановление РФ № 484.

«Проблематика заключается в разрозненном подходе при составлении тарифных заявок, имеет место оказание услуг по захоронению отходов без лицензии. Подача тарифных предложений заявок для всех коммунальных услуг определена до 1 мая, за исключением обращения с ТКО, для которых определен срок до 1 сентября. Целесообразно скорректировать срок подачи заявок для ТКО, аналогичный тому, что и для коммунальной сферы», – сказала начальник юридического отдела.

По закону работа по сбору, перевозке, обработке и утилизации отходов I–IV классов опасности в нашей стране без лицензии не допускается. По данным ФАС России, отсутствие лицензии на обращение с ТКО является основанием для отказа в установлении тарифов. Поэтому для установки тарифа организация обязана предоставить копию лицензии, что и было предложено прописать в законодательстве.

Третье предложение касается усовершенствования подходов к определению объемных показателей мусора. Сейчас при подсчете мусора на каждой стадии технологического процесса – при сборе и транспортировке ТКО на полигон применяются разные подходы.

«В настоящее время расчет объемных показателей различен: регоператор с образователя ТКО берет за услугу исходя из расчетов по нормативам. С транспортной организации берется плата по объему перевезенного мусора, а с оператора полигонов – по расчету 50% от объема перевезенного ТКО транспортной организацией. При этом в методических указаниях определено, что объем ТКО рассчитывается исходя их фактических показателей с учетом динамики за последние три года при наличии таких данных. Если они отсутствуют, то по данным территориальной схемы. Предлагаем данные территориальной схемы выделить как приоритетные параметры при применении регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО», – сказала докладчица.

Сфера ТКО окончательно перейдет из жилищной услуги в коммунальную

Председатель комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин в свою очередь отметил, что его «впечатляют масштабы корректировки законодательства». При этом он считает, что «должен состояться полноценный законодательный переход сферы ТКО из жилищной в коммунальную сферу».

Пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

«К данной теме нужно подходить комплексно и стратегически взвешенно. Речь идет о нормативной базе исполнительной власти, которая нашими пользователями, регулируемыми организациями, зачастую смешивается и воспринимается как единое, одно большое законодательство. Вы должны очень взвешенно, стратегически правильно расставить приоритеты – что в первую очередь планируем корректировать, что хотим получить на выходе», – сказал эксперт.

Тыгин добавил, что при разработке законодательных инициатив татарстанцами внимательно изучается аналогичная работа в других регионах, а также пример «эталонных систем в Российской Федерации».

Заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Лилия Борисова в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» отметила, что специалистами подготовлен большой пакет законотворческих инициатив.

«В части ТКО у нас есть изменения в плане ценообразования и подходов к ним. Когда мы говорим о ТКО, нам нужно все же перешагнуть из жилищной услуги в коммунальную и применять все условия и правила, которые действуют для коммунальщиков. Это касается регламентных сроков, условий и ценообразования. У нас уже стартовала тарифная кампания 2022 года. Это значит, что мы уже сегодня начали говорить про следующий год и рассматривать документы. В сфере обращения с ТКО в федеральном законодательстве стоит дата – 1 сентября. Хотя уже летом мы будем формировать стоимость всего пакета коммунальных услуг. Аналогичную инвестпрограмму по ТКО нам надо уже рассматривать», – отметила она.

Лилия Борисова пояснила, что на сегодняшний день тарифы по транспортировке ТКО в регионе ненормированные. Раньше цены на такие услуги выставляли сами транспортные компании, а в дальнейшем Госкомитет РТ по тарифам планирует установить единый тариф. Однако для этого должен быть принят федеральный закон.