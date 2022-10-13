Татарстан намерен сотрудничать с FESCO для развития торговли со странами Азии

Фото: пресс-служба Президента РТ

С учетом современных событий транспортно-логистическая деятельность, контейнерные перевозки выходят на передний план, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с председателем Совета директоров Транспортной группы FESCO Андреем Севериловым. Он отметил, что Татарстан, который является одним из крупнейших промышленных регионов страны, заинтересован в сотрудничестве с группой.

Минниханов также отметил, что Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр – площадка, которая может быть интересной для Транспортной группы FESCO. Он напомнил, что сегодня Татарстан как регион России активно работает с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, а также Ираном и Турцией. «Мы можем быть взаимополезными», – сказал он, обращаясь к представителям FESCO.

Стороны договорились рассмотреть возможность синхронизации новых логистических продуктов Группы с векторами развития внешней торговли Татарстана, которые ориентированы на экономическое сотрудничество с Китаем и другими странами Азии.

Кроме того, Северилов и Минниханов обсудили перспективы развития интермодальных сервисов Группы на базе межрегиональных мультимодальных логистических центров региона, сообщает пресс-служба президента РТ.

Северилов рассказал о запуске второго контейнерного поезда в рамках регулярного сервиса FESCO Kazan Shuttle, запущенного в сентябре.

«Мы ценим всестороннюю поддержку, которую оказывает Правительство Татарстана Транспортной группе FESCO в Татарстане. Со своей стороны, мы – как один из лидеров в сфере контейнерных перевозок в России – готовы задействовать весь уникальный опыт и компетенции, чтобы предложить бизнесу Татарстана еще больше современных логистических решений, которые в свою очередь раскроют транспортные возможности республики и помогут ускорить создание в Казани регионального контейнерного хаба», – подчеркнул он.