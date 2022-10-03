Татарстан намерен произвести сахара в 2,5 раза больше имеющейся потребности

Татарстан в этом году планирует произвести сахара в 2,5 раза больше, чем требуется населению. Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

«Ожидаем около 250 тыс. тонн сахара произвести. Потребность в республике составляет около 100 тыс. тонн», – заявил глава Минсельхозпрода.

По словам Зяббарова, Буинский и Заинский сахарные заводы в настоящее время занимаются переработкой сырья. На предприятия уже поступило около 440 тыс. тонн сахарной свеклы, в сутки перерабатывается свыше 11 тыс. тонн корнеплодов.

«На сегодня более 44 тыс. тонн сахарной свеклы переработали, выход сахара составил 15,3% – практически на уровне прошлого года. Прошедшие дожди повлияли на рост сахара», – отметил министр.

В Татарстане в этом году планируют собрать 1 млн 650 тыс. тонн сахарной свеклы.