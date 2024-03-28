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Татарстан намерен исключить из Красной книги бурых медведей и шесть видов птиц
Сразу несколько видов птиц — козодоя, большого улита, травника, лугового луня, ушастую сову и длиннохвостую неясыть — специалисты намерены исключить из Красной книги Татарстана. При этом взять под особую охрану хотят летучую мышь — рыжую вечерницу. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Управления охраны растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.
«Прошло секционное совещание, на котором было предложено исключить козодоя, большого улита, травника, лугового луня, ушастую сову и длиннохвостую неясыть из Красной книги Татарстана. Данный вопрос планируется вынести на рассмотрение комиссии», — сказал он.
Собеседник «Татар-информа» пояснил, что Красная книга РТ переиздается один раз в десять лет. Ее четвертое издание запланировано на 2025 год. Однако перечень Красной книги обновляется каждый год. После заседания комиссии предложения Татарстана направляются в Минприроды России, общественные обсуждения длятся шесть месяцев.
Так, в скором времени должно прийти подтверждение исключения бурого медведя из Красной книги РТ в связи с миграционным приростом. Кроме того, эксперты ходатайствуют о включении в Красную книгу РТ рыжей вечерницы. Всего в Татарстане встречаются десять видов летучих мышей, и все они находятся под охраной.
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