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Татарстан наградили за лидерство в нацпроекте «Производительность труда»
Заместитель министра экономразвития России Мурат Керефов вручил Премьер-минстру Татарстана Алексею Песошину награду за победу республики в рейтинге нацпроекта «Производительность труда».
Торжественное вручение стелы и сертификата прошло на V федеральном форуме «Производительность 360» в Казани.
Отметим, что в нацпроекте участвуют 226 татарстанских компаний, инструментам повышения производительности обучено более 4 тысяч человек.
«Татарстан — развитый промышленный регион, поэтому больше половины участников нацпроекта — предприятия обрабатывающих отраслей», — подчеркнул Песошин.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.
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