Татарстан наградили за лидерство в нацпроекте «Производительность труда»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заместитель министра экономразвития России Мурат Керефов вручил Премьер-минстру Татарстана Алексею Песошину награду за победу республики в рейтинге нацпроекта «Производительность труда».

Торжественное вручение стелы и сертификата прошло на V федеральном форуме «Производительность 360» в Казани.

Отметим, что в нацпроекте участвуют 226 татарстанских компаний, инструментам повышения производительности обучено более 4 тысяч человек.

«Татарстан — развитый промышленный регион, поэтому больше половины участников нацпроекта — предприятия обрабатывающих отраслей», — подчеркнул Песошин.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.