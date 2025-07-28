Татарстан начнет сотрудничать с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов обсудил с президентом АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» Игорем Артемьевым взаимодействие республики с торговой площадкой, в том числе, стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, стороны договорились активно развивать биржевые и внебиржевые торги товарами в Татарстане, развивать конкуренцию и формировать справедливые рыночные цены на товары, производимые и закупаемые в Республике. Использование биржевой инфраструктуры позволит местным компаниям значительно цифровизировать торговые процедуры, исключит бумажный документооборот.

Также коммерческие предприятия и органы власти субъекта смогут использовать биржевые и внебиржевые индексы Петербургской Биржи.

«Применение организациями Республики Татарстан в рамках торговли с другими регионами инструментов, предлагаемых Петербургской Биржей, поможет им расширить число потенциальных партнеров, исключить ненужные цепочки посредников, снизить издержки. Что касается внутреннего рынка Республики, то использование биржевых индексов будет способствовать еще более эффективному формированию регионального и муниципальных бюджетов, осуществлению контроля за деятельностью естественных монополий», – отметил Артемьев.

Также стороны планируют вывести на Биржу республиканских производителей, дать местным организациям возможность закупать на Бирже товары в рамках закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц» и закупать республиканским производителям товары для собственных нужд.

Хотят создать и инструменты партнерского финансирования на товарной бирже: внедрить стандарты исламских биржевых контрактов для запуска товарной мурабахи, представляющей собой максимально близкий к традиционному кредиту продукт исламского финансирования.

«Убежден, что внедрение исламских принципов в деятельность Петербургской Биржи, реализуемое нами в рамках расширения и укрепления связей со странами мусульманского мира, имеет огромный потенциал. Он обусловлен тем, что стандарты работы исламских финансов и товарных бирж максимально близки: это честность и конкурентность», – подчеркнул Артемьев.

Минниханов отметил, что соглашение о сотрудничестве поможет создать необходимые условия для формирования конкурентной среды, а главное – для прозрачной и честной торговли, улучшить знания специалистов в области биржевой торговли, сделав важный шаг на пути к созданию высококвалифицированных кадров.

«Петербургская Биржа внедряет в свою работу исламские принципы, и такой современный подход будет способствовать укреплению наших отношений с исламскими странами», - подчеркнул Минниханов.