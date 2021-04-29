Татарстан начнет развивать госуслуги и зеленые технологии совместно с центром «Астана»

Татарстан начнет развивать госуслуги и зеленые технологии совместно с Международным финансовым центром «Астана». Соответствующий меморандум подписали сегодня в Казани, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Минцифры Татарстана займется развитием инновационных сервисов в области финтеха, образования, цифровизации госуслуг, зеленых технологий и технологий индустрии 4.0 совместно с Международным финансовым центром „Астана“. Стороны договорились взаимодействовать в области информационных технологий и обмениваться опытом в сфере платформенных решений», — говорится в сообщении.

Во время визита в IТ-парк Казани делегация международного центра во главе с ее управляющим Кайратом Келимбетовым ознакомилась с передовыми инновационными проектами, которые реализуются в Татарстане.

Международный финансовый центр «Астана» объединяет лучший опыт и современные возможности передовых финансовых центров от Нью-Йорка и Лондона до Дубая, Гонконга и Сингапура. Всего в нем зарегистрированы 750 компаний.