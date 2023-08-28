Татарстан начнет привлекать прокатчиков для продвижения фильмов Казанского кинофестиваля

Министр культуры РТ Ирада Аюпова во время итоговой летней пресс-конференции выразила большие надежды на прорыв в ближайшие годы в сфере национального кино, а также анонсировала привлечение компаний-прокатчиков для продвижения фильмов, в частности, представляемых на Казанском международном фестивале мусульманского кино.

«Основная миссия фестиваля — обеспечить последующую монетизацию фильма. Не просто признание, но ещё и монетизацию. На сегодняшний день Фестиваль мусульманского кино этой миссии не выполняет. У нас нет ни в числе приглашенных, ни в направлении нашей деятельности взаимодействия с теми людьми, которые будут обеспечивать прокат. Но недавно была встреча [Президента РФ] Владимира Путина с представителями креативных сообществ. Одна из тем, которая обсуждалась, — продвижение национального российского кинематографа. И те инструменты, решения встречи, которые были оформлены по ее итогам, дают надежду на то, что всё-таки у нас будет более сбалансированная, логически выстроенная система развития киноиндустрии в целом. Нужно привлекать людей, которые будут заниматься последующим прокатом этих фильмов после фестиваля. Это идея, над которой мы думаем и будем однозначно работать», — сказала Аюпова.

Как отметила министр, фильмы, которые снимались в республике до последнего времени, хоть и были интересными, но всё же были «заточены на локальный менталитет» — «разыгрывали карту Татарстана и были ориентированы на жителей Татарстана».

«Мы сегодня были в Союзе кинематографистов и говорили, что нам нужна более амбициозная история. Но сегодня пока накапливается та масса [фильмов], которая будет способствовать прорыву», — сказала министр культуры РТ.

Ирада Аюпова также обратила внимание, что существуют киноиндустрия в виде кино, снимаемого ради получения прибыли, и арт-искусство, которое за кассовыми сборами не гонится. «Не так много фильмов, которые являются подлинными произведениями искусства и при этом хорошо монетизируются», — уверена она.