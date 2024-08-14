Татарстан начнет ежегодно совершенствовать «клиентские пути» инвесторов

В Татарстане усовершенствуют систему поддержки новых инвестиционных проектов. Соответствующий указ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

В частности, утверждено положение о кураторстве инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики. Также Агентство инвестиционного развития, Минземимущество, Минпромторг, Минстрой и Миндортранс РТ будут ежегодно актуализировать алгоритмы действий инвесторов, которые планируют реализовать свой проект в регионе («клиентские пути»).

Кроме того, будет сформирован механизм обратной связи с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности и определен порядок разработки дорожной карты инвестиционных проектов после рассмотрения их Инвестсоветом РТ.

Совет возьмет на себя анализ целесообразности реализации таких проектов в Татарстане, необходимости софинансирования их из республиканского бюджета или бюджетов других уровней, а также будет определять кураторов проекта.

Кураторы же, в свою очередь, будут вместе с АИР РТ и инвестором разрабатывать дорожную карту проектов, мониторить их реализацию, а также информировать об этом секретаря Инвестиционного совета.