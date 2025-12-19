Татарстан начал внедрять биржевые механизмы в промышленности

Республика Татарстан активно расширяет использование биржевых торгов для развития промышленного сектора. О подробностях работы в регионе с БИРЖЕЙ ЦТС журналистам рассказал замминистра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов.

Ключевой задачей внедрения биржевых механизмов является выравнивание цепочек создания стоимости. «В традиционной схеме закупок часто возникает дисбаланс, когда основную прибыль концентрирует одно звено – например, поставщик сырья или крупный дистрибьютор. Это тормозит развитие переработчиков и смежных производств», – объяснил Гуськов.

По его словам, биржа призвана устранить эти перекосы. «Зачастую в цепочках происходит перекос прибылей. Иногда компания – производитель сырья снимает основную прибыль, иногда – компания, которая занимается переделом. БИРЖА ЦТС направлена на то, чтобы распределить эту прибыль среди всей цепочки равномерно, чтобы все компании-участники развивались», – уточнил он.

Он подчеркнул, что этот подход принесет системную пользу региону: «Мы видим, что появятся новые налоговые отчисления, так как компании вырастут, появятся новые социальные обязательства у республики. И в принципе республика будет развиваться по восходящей», – заметил замминистра.

Дмитрий Гуськов выделил главные преимущества работы с биржей:

– Прозрачное ценообразование. Биржа помогает уравновесить цену, сделать ее более справедливой для всех участников.

– Сохранение добавленной стоимости в регионе.

Гуськов привел конкретный пример: «Это позволяет отслеживать ситуацию, когда компания-переработчик, чтобы заработать, купит сырье в другой стране – например, полимеры в Иране, Азербайджане или Китае. Мы сможем увидеть и принять соответствующие меры».

– Контроль и предсказуемость. Для государственных заказчиков биржа обеспечивает полную прозрачность, что, по словам спикера, является ключевым интересом Министерства финансов.

Данные за 11 месяцев 2025 года подтверждают востребованность инструмента: общий объем торгов предприятий Татарстана на БИРЖЕ ЦТС превысил 9,19 млрд рублей.

Гуськов обозначил основную задачу на ближайшую перспективу: привлечение к активной работе на площадке крупных республиканских компаний, таких как «СИБУР», «Татнефть» и «ТАИФ».

На сегодняшний день, по его словам, эти компании зарегистрировались на бирже, но торгуются пока «очень мелко».

«Мы получили обратную связь от крупных компаний, почему они сдерживают реализацию на этой бирже. Сейчас будем прорабатывать с биржей возможные изменения, например, по снижению процентов за проведение сделок для крупных игроков», – поделился планами замминистра.

Он подчеркнул, что биржа молодая и готова меняться, а правительство республики открыто для диалога со всеми участниками процесса.

«Мы стремимся, чтобы все торги, и не только республиканских компаний, а всех участников рынка, проходили на этой бирже. Все зависит от эффективности нашей совместной работы», – резюмировал Дмитрий Гуськов.

АО «БИРЖА «ЦТС» – современная российская биржевая площадка, предоставляющая доступ к организованным торгам бизнесу различного масштаба. Ее внедрение в Татарстане рассматривается как системный шаг для повышения прозрачности, конкуренции и эффективности промышленной кооперации.