Татарстан начал ремонт музыкальной школы в Лисичанске

Республика Татарстан приступила к восстановлению еще одного социально значимого объекта в Лисичанске. К концу 2024 года шеф-регион капитально отремонтирует учреждение дополнительного образования, где дети и подростки смогут заниматься творчеством в кружках различной направленности.

Подрядной организации предстоит выполнить девять видов работ – восстановить кровлю, полностью обновить системы канализации, тепло и водоснабжения, электропроводку, отремонтировать кровлю, привести в порядок отмостки, провести внутреннюю отделку и благоустройство прилегающей территории.

Ход работ в учреждении дополнительного образования проинспектировал вице-премьер Татарстана Евгений Варакин. Во время осмотра объекта подрядчики показали представителю шеф-региона новшества, которые вводятся на объекте. Так, будут возведены шумопоглощающие стены, благодаря которым воспитанники школы смогут получать качественное музыкальное образование, не мешая друг другу.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.