Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Оргкомитеты по подготовке к Всероссийскому сельскому Сабантую в Оренбургской области и Федеральному Сабантую в Томской области сформировали в Татарстане. Соответствующие распоряжения Кабинета министров республики подписал Премьер-министр Алексей Песошин.

Оргкомитет по подготовке XVII Всероссийского сельского Сабантуя в Оренбургской области возглавил заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Его заместителями стали министр культуры республики Ирада Аюпова и глава Ютазинского района Азат Шафигуллин.

Подготовку к XXVII Федеральному Сабантую в Томске также будет курировать Шайхразиев. В оргкомитет вошли Ирада Аюпова и глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Секретарем обоих оргкомитетов назначена начальник Управления культуры и развития языков народов Татарстана Ляйсан Низамова. Среди участников – министр спорта республики Владимир Леонов, руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев, представители Всемирного конгресса татар и организаций, связанных с национальной культурой и борьбой корэш.