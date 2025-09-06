Татарстан на ВЭФ-2025: соглашения на полях форума, приглашения в Казань, слово Путина

Сегодня во Владивостоке завершилась программа Восточного экономического форума, на котором в течение двух дней интенсивно работала представительная делегация Татарстана. Чего она сумела достичь на полях форума и в чем суть «новой экономической политики», де-факто провозглашенной на Дальнем Востоке Владимиром Путиным, – в материале «Татар-информа».





Фото с сайта Раиса Татарстана

«Татарстан готов делиться лучшими практиками и одновременно фокусируется на новых вызовах»

Среди топовых региональных экономических форумов ВЭФ имеет очевидный вектор на привлечение партнеров из Юго-Восточной Азии и стран Глобального Юга. Так, самые многочисленные делегации в этом году прибыли на него из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса. И Татарстану, проводящему целых три крупных ивента в этом направлении (к KazanForum’у и «РОСТКам» в октябре этого года добавится татарстано-индийский TIME), конечно, всегда есть что обсудить во Владивостоке.

На этот раз ВЭФ собрал рекордное для себя количество участников – более 8400. Форум в том числе посетили 17 глав субъектов РФ, среди них был и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он приехал во Владивосток в пятницу, когда состоялось пленарное заседание, на котором с программной экономической и отчасти политической речью выступил Президент России Владимир Путин. Но об этом чуть ниже.

А в четверг из Татарстана отправилась на Дальний Восток внушительная делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром экономики Татарстана Мидхатом Шагиахметовым. Вместе с ним демонстрировать потенциал региона полетели представители Дирекции международных программ Агентства инвестиционного развития РТ, Всемирного конгресса татар и Инновационного технопарка «Идея».

Делегация Шагиахметова ударно поработала и на публичных мероприятиях, и на полях форума. Одним из ключевых пунктов его официальной программы стало заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Инвестиции», где обсуждали разработку и запуск Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, призванной заменить международный рейтинг Doing Business. С докладами на этом заседании выступили министр экономического развития России Максим Решетников и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Фото предоставлено Министерством экономики Татарстана

Татарстан, как известно, в данном случае не просто участник процесса, но и один из четырех пилотных регионов: здесь АСИ проводило исследование условий для бизнеса, регион утвердил «дорожную карту» по достижению показателей Национальной модели.

«Опыт Татарстана, как одного из лидеров по качеству инвестиционного климата, важен для регионов. Мы готовы делиться лучшими практиками в таких сферах, как регистрация предприятий, подключение к инфраструктуре и управление недвижимостью, где наши практики признаны эффективными. Одновременно мы фокусируемся на новых вызовах – развитии финансовых услуг, упрощения процедур инвестиционно-строительного цикла и других», – подчеркнул Мидхат Шагиахметов.

Переговоры с лидером пивоваренного рынка, соглашение с ДВФУ

Позже вице-премьер – министр экономики РТ провел рабочие встречи с Максимом Решетниковым, заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Муратом Керефовым и Станиславом Капланом, исполнительным директором компании «Напитки вместе» (бывшей «АБ ИнБев Эфес») – лидера российского пивоваренного рынка. В ходе встречи с топ-менеджером обсуждались действующие проекты компании в Татарстане, включая ее инициативы в промышленных парках.

«Предприятие такого масштаба вносит неоценимый вклад в укрепление экономического потенциала Республики Татарстан. Высокий уровень локализации закупок у отечественных производителей и стабильные инвестиции в развитие производства – это именно те факторы, которые способствуют устойчивому росту нашей экономики. Мы заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества и готовы оказывать поддержку проектам компании», – подчеркнул Шагиахметов.

Еще одним его партнером по переговорам стал статс-секретарь – заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов. На встрече с ним речь шла о совершенствовании системы партнерского (исламского) финансирования, а именно о том, как реализовывать недавно принятые изменения в Федеральный закон №417 «О партнерском финансировании».

Фото с сайта Раиса Татарстана

Кроме того, в присутствии Мидхата Шагиахметова было подписано 5-летнее соглашение о сотрудничестве между Инновационно-производственным технопарком «Идея» и Дальневосточным федеральным университетом. Стороны, а ими были генеральный директор Технопарка «Идея» Диас Сафин и проректор ДВФУ по развитию Наталья Ватолкина, договорились о совместной работе в области инноваций, внедрения высоких технологий и реализации национальных проектов. Акцент в соглашении делается на использовании передового инженерного опыта и внедрении научных разработок, в том числе в учебный процесс. Так, предполагается даже прохождение студентами ДВФУ производственных, преддипломных и научно-исследовательских практик в «Идее» и ее компаниях-резидентах. В планах также совместные конференции, мастер-классы, исследовательские проекты и обмен аналитикой.

Наконец, с генеральным директором АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николаем Колпаковым Мидхат Шагиахметов обсудил реализацию проектов Центра с татарстанскими предприятиями и планы по дальнейшему встраиванию компаний в кооперационные цепочки крупных корпораций, в том числе через гранты Центра.

«Зависимость от Китая? Все зависит от нас»

В пятницу на Восточный экономический форум прилетел Рустам Минниханов. Перед пленарным заседанием, на котором планировалось выступление главы государства, он успел встретиться с несколькими хорошими знакомыми. С американским актером Стивеном Сигалом Раис РТ поговорил по-английски.

– I love you, I miss you. I love Tatarstan» («Люблю вас, скучаю по вам. Люблю Татарстан», – прим. Т-и), – сказал Сигал Минниханову.

– Me too. I invite you to visit Kazan («Я тоже. Приглашаю вас в Казань», – прим. Т-и), – ответил Раис РТ.

Такой же живой и теплой была его встреча с легендой российской художественной гимнастики Ириной Винер. На вопрос Минниханова о том, приедет ли она в Татарстан, Ирина Александровна ответила: «Иншаллах!»

Фото с сайта Раиса Татарстана

До начала «пленарки» лидер Татарстана успел ответить и на вопрос журналистов о возможных рисках зависимости России от Китая на фоне стремительного расширения сотрудничества между нашими странами.

«Все зависит от нас и от того, как мы будем двигаться. Если у нас будет технологическое лидерство, которое Президент страны поставил как приоритет, мы будем следовать этому курсу, тогда никаких оснований для опасений не будет. Но, тем не менее, все эти моменты нужно тщательно продумывать. Наоборот, мы можем стать достаточно развитой страной, а Китай сегодня демонстрирует высокую инновационность. Это говорит о наших технологических возможностях, и я считаю, что это, наоборот, очень позитивно», – заявил Минниханов.

Также на полях ВЭФ он встретился с заместителем председателя правления АО «Газпромбанк» Дмитрием Зауэрсом, обсудив с ним дальнейшее сотрудничество республики и банка.

Тезисы «новой экономической политики»

Важнейшим же событием общероссийской повестки во Владивостоке стало, безусловно, выступление Владимира Путина, имевшее все признаки программного. В нем глава государства поставил ряд задач перед Правительством и ЦБ РФ, фактически презентовав новую экономическую модель России. А также сделал несколько резонансных заявлений по ситуации на Украине.

Фото с сайта Президента России

Тезисно это выглядело так:

ЦБ РФ борется с инфляцией и пытается вернуть ее к целевому уровню – не более 4-5%.

Если ключевую ставку резко снижать, цены будут расти.

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. «Чем больше люди получают, тем лучше».

Уровень бедности в стране с 2014 по 2024 год сократился с 11,3% до 7,2%.

Стагнации в отечественной экономике нет. Нужно обеспечить ее мягкую спокойную посадку.

Правительство утвердит долгосрочную стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.

Страна будет развивать трансарктический транспортный коридор из Петербурга во Владивосток. Для этого будет выпускаться вся линейка необходимых судов вплоть до сверхмощных ледоколов.

С 1 января 2027 года будет запущен единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики.

Как видим, ориентиры понятны – в центре экономического «образа будущего» страны стоит человек. Кроме того, должна быть решена давняя стратегическая задача – сделать Дальний Восток привлекательным регионом для жизни и бизнеса.