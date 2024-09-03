Татарстан на ВЭФ-2024: экостенд, поиск приморских партнеров и приглашение на «РОСТКИ»

Во Владивостоке в девятый раз стартовал Восточный экономический форум ВЭФ-2024

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Татарстан представил стенд в экостиле

ВЭФ — один из самых значимых экономических форумов в России, который уступает только Петербургскому. Так, в этом году на форум во Владивостоке ожидается около 6 тыс. участников из 76 стран. Деловая программа будет проходить на площадке Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября.

Татарстан представил на ВЭФ свой стенд. Площадь экспозиции республики — более 70 «квадратов». Стенд сочетает в себе «цифру»: установлено множество экранов – и экостиль: много дерева и зеленого цвета в интерьере, есть растения. Сверху — большая надпись Tatarstan и герб республики.

Татарстан представил на ВЭФ свой стенд. Площадь экспозиции республики — более 70 «квадратов» Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития РТ

«На ВЭФ мы представляем стенд площадью 72 кв. метра для презентации инновационного, инвестиционного, промышленного и торгово-экономического потенциала Татарстана. Также намечено подписание соглашений по линии Промышленного кластера РТ. Правительство республики проведет ряд встреч по вопросам развития логистических сетей. Напомню, в Татарстане реализуется один из самых масштабных проектов этого направления – логистический комплекс им. Дэн Сяопина. Кроме того, участники ВЭФ в большинстве своем активно работают с Востоком и будут заинтересованы попасть на наш форум “РОСТКИ” в ноябре этого года», – сообщила «Татар-информу» глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Талия Минуллина: «Участники ВЭФ активно работают с Востоком и будут заинтересованы попасть на наш форум «РОСТКИ» в ноябре этого года» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан приглашает на российско-китайский форум «РОСТКИ»

Ключевое сообщение, которое посылает Татарстан с помощью стенда, — республика притягивает мероприятия международного уровня. Акцент сделан на международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который во второй раз пройдет в ноябре в Казани. А еще раньше — с 22 по 24 октября — столица Татарстана примет саммит стран БРИКС.

Вся информация о республике транслируется на экранах, а практически вся площадь стенда Татарстана отдана под «переговорки» — есть закрытая ВИП-переговорная комната на 8 человек, есть открытая зона для общения делегации республики и гостей форума.

На стенде работает презентационная зона приветствия гостей и посетителей, совмещенная с зоной подписания соглашений. На экранах транслируется информация о форуме «РОСТКИ», IT-парке, Промышленном кластере Республики Татарстан, а также о проекте «Туган Батыр».

Сергей Майоров, работающий на площадке ВЭФ, рассказал, что по сути сегодняшний день — это нулевой день форума, но «результаты неплохие» Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития РТ

Какие надежды на ВЭФ у Татарстана

«Татар-информ» связался с председателем правления Ассоциации «Промышленный кластер РТ» Сергеем Майоровым, который работает на площадке ВЭФ. Он рассказал, что по сути сегодняшний день — это нулевой день форума, но «результаты неплохие».

Промкластер Татарстана уже подписал два соглашения о сотрудничестве — с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Министерством экономического развития и внешних связей Амурской области.

«В Амурской области сейчас активно развивается газохимия: запускается два больших газоперерабатывающих комбината — "Сибур" и "Газпром". С ними планируем развивать сотрудничество», — рассказал Майоров «Татар-информу».

Промкластер Татарстана уже подписал два соглашения о сотрудничестве Фото предоставлено пресс-службой Агентства инвестиционного развития РТ

Он также сообщил, что на площадке ВЭФ Промкластер РТ пытается наладить отношения с приморскими банками, поскольку у них хорошие отношения с Китаем.

В состав делегации Татарстана входит руководитель отраслевого комитета «Машиностроение для строительной отрасли», председатель Совета директоров группы компаний «Штайнблок» Валерий Песков. С его участием завтра должна пройти встреча с потенциальным приморским партнером, сообщил «Татар-информу» Майоров.

Путин прилетит на ВЭФ завтра

Традиционно Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарной сессии ВЭФ, о чем сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Традиционно Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарной сессии ВЭФ Фото: kremlin.ru

«Сейчас идет активная подготовка к форуму во Владивостоке. Готовится к этому и Президент. Там будет обширная программа, в том числе международная», — сообщал ранее Дмитрий Песков.

Подробности рабочей программы Президента РФ на полях ВЭФ раскрыл помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Путин будет во Владивостоке 4 и 5 сентября.

Так, в среду, 4 сентября, планируются переговоры Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Также в этот день пройдет встреча Президента России с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Все они примут участие в пленарном заседании 5 сентября, которое начнется в 8 утра по московскому времени. Также во время ВЭФ запланирована встреча главы российского государства с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным.

По словам помощника Президента РФ Юрия Ушакова, самыми многочисленными на ВЭФ будут делегации Китая, Малайзии и Мьянмы. Россию на форуме будут представлять шесть вице-премьеров, Генеральный прокурор, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств, а также 23 главы субъектов Федерации.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также планирует принять участие в форме, сообщила «Татар-информу» руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.