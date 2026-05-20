Татарстан на «Туриаде – 2026» представляют 37 спортсменов

XIII спортивно-туристский лагерь «Туриада – 2026» стартовал на горнолыжном курорте Хвалынь в Саратовской области. В этом году проект впервые проходит в статусе всероссийского, расширив географию участников. Татарстан на соревнованиях представлен 37 спортсменами, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В состав сборной республики вошли команды по велотуризму и водному туризму из Зеленодольска. На пешеходных дистанциях выступают спортсмены из Ново-Савиновского и Московского районов Казани, а также четыре участника из Набережных Челнов.

В этом году «Туриада» собрала делегации всех регионов Приволжского федерального округа, команды из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов, а также гостей из Белоруссии, Киргизиии и Туркменистана.

Участников ждут пешеходные маршруты, велотрассы и водные дистанции, а также конкурс на лучшую разработку межрегионального туристского маршрута ПФО с грантом в 450 тысяч рублей. Помимо спортивной части программы запланированы конкурс авторской песни «Музыка сердец» и интеллектуальный марафон.

На церемонии открытия участников приветствовали представители организаторов. Заместитель полномочного представителя президента России в ПФО Олег Машковцев отметил расширение географии проекта и особую атмосферу лагеря.

Кульминация Туриады – 2026 запланирована на 22 мая. В этот день пройдут эстафета на «Кубок регионов» и смешанная эстафета на «Кубок Дружбы» с участием зарубежных команд. Проект традиционно реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и направлен на развитие молодежного туризма.