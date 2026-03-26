Татарстан на третьем месте в стране по количеству живущих в нем мигрантов

По итогам прошлого года Республика Татарстан заняла третье место по количеству проживающих иностранных граждан. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра внутренних дел РТ по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Денис Дзьоник.

«По итогам прошлого года республика заняла 3-е место по количеству пребывающих иностранных граждан после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», – рассказал Денис Дзьоник.

За текущий год в Татарстан въехало уже более 43 тыс. иностранных граждан. Основная часть иностранцев прибывает с целью трудоустройства или обучения.