news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 марта 2026 10:15

Татарстан на третьем месте в стране по количеству живущих в нем мигрантов

Читайте нас в
Телеграм

По итогам прошлого года Республика Татарстан заняла третье место по количеству проживающих иностранных граждан. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель министра внутренних дел РТ по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Денис Дзьоник.

«По итогам прошлого года республика заняла 3-е место по количеству пребывающих иностранных граждан после Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области», – рассказал Денис Дзьоник.

За текущий год в Татарстан въехало уже более 43 тыс. иностранных граждан. Основная часть иностранцев прибывает с целью трудоустройства или обучения.

#мигранты
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров