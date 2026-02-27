news_header_top
Татарстан на соревнованиях в Ижевске представляют 20 юных спортсменов

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Зимний Кубок Приволжского федерального округа и Первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях стартовали в Ижевске. Татарстан на соревнованиях представляют 20 юных спортсменов.

В команду вошли воспитанники казанского «Дома детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района, «Дома детского и юношеского туризма и экскурсий» Московского района Казани, а также детского физкультурно-оздоровительного центра «Дельфин № 8» из Набережных Челнов.

Торжественное открытие прошло 26 февраля. Турнир собрал сильнейших спортсменов из регионов ПФО и других федеральных округов страны. От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова участников приветствовал его помощник Владимир Колчин. Он передал обращение, в котором подчеркнул значение таких соревнований для развития спорта и патриотического воспитания молодежи.

По его словам, Зимний Кубок ПФО и Первенство России – это не только состязания на лыжных трассах, но и школа выносливости и командной работы. Также от имени полпреда он пожелал участникам честной борьбы, здоровья и ярких впечатлений, добавив, что подобные старты способствуют укреплению единства регионов Приволжья и всей страны.

Колчин также отметил, что в соревнованиях участвуют представители Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Состязания проходят на специально подготовленных трассах в окрестностях Ижевска. В программе – индивидуальные и командные лыжные старты с элементами спортивного туризма, включая ориентирование и преодоление естественных препятствий. Ожидается, что в турнире примут участие более 400 спортсменов различных возрастных групп, из них 206 представляют регионы ПФО.

Турнир направлен на популяризацию зимних видов спорта и здорового образа жизни. Результаты будут учтены в общем зачете окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада», который проводится по инициативе Игоря Комарова.

