Татарстан на ремонт, строительство и содержание дорог направит 56 млрд рублей

В Татарстане на ремонт, строительство и содержание дорог в этом году заложено 56 млрд рублей, сообщил сегодня на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«На капремонт и ремонт запланировано около 33 млрд рублей. А весь дорожный фонд составляет 56 млрд рублей», – рассказал глава Миндортранса РТ.

Ханифов подчеркнул, что в этом году особое внимание будет уделено сохранению дорог в нормативном состоянии.

«Мы научились быстро строить качественные дороги, теперь нужно научиться их сохранять, чтобы они служили долго, были безопасными для движения», – отметил он.

Министр добавил, что в этом году продолжится строительство подъездных дорог к населенным пунктам.

«Раис РТ Рустам Минниханов выделил 2,9 млрд рублей на улично-дорожную сеть муниципалитетов. Раньше был 1 млрд рублей на асфальт, 1 млрд рублей – на щебень. Он дополнительно дал 1 млрд рублей, чтобы мы грунтовые дороги к населенным пунктам сделали из твердого покрытия», – заявил Ханифов.