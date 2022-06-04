Татарстан на реализацию нацпроектов дополнительно получил 3,3 млрд рублей

Общий объем средств, который будет направлен на реализацию национальных проектов в текущем году в Татарстане, вырос до 32,7 млрд рублей, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, в мае было дополнительно выделено 3 млрд рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и 284 млн рублей по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

«В текущей ситуации национальные проекты – это один из ключевых инструментов достижения долгосрочных целей развития, поставленных Президентом страны, а для регионов еще и возможность привлечения средств для обеспечения устойчивого роста экономики», – сказал Шагиахметов.

Президент России Владимир Путин 7 мая 2018 года подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.