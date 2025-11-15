Татарстан – на пятом месте по производству сельхозпродукции в ЛПХ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Татарстан находится на пятом месте по производству валовой продукции сельского хозяйства в личных подсобных хозяйствах, с приростом на 1% к 2023 году. Об этом со ссылкой на данные Росстата на традиционном совещании в Доме Правительства региона рассказал вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Личными подсобными хозяйствами Татарстана произведено 512 тыс. тонн молока, 112 тыс. мяса скота и птицы, 817 тыс. тонн картофеля и 189 тыс. тонн овощей, отметил докладчик.

На развитие личных подсобных хозяйств в 2025 году выделено 597 млн рублей, из которых на данный момент освоено 592 млн.

По словам министра, из-за наличия дополнительных потребностей Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал выделение дополнительных средств на поддержку ЛПХ по двум статьям. Это приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок на 10 млн рублей, а также молодняка птицы – на 5 млн рублей.

«В ноябре будут объявлены дополнительные отборы, просим обеспечить своевременную подачу качественных заявок», – обратился в связи с этим руководитель Минсельхозпрода РТ к представителям муниципалитетов.

Наиболее популярным и эффективным инструментом господдержки по развитию кооперации является субсидирование от 10% до 50% затрат по трем ключевым направлениям: приобретению имущества, приобретению техники и оборудования и закупке сельскохозяйственной продукции. Зяббаров привел данные 2025 года по этим направлениям в разрезе районов, отмечает пресс-служба.

Министр также упомянул, что с 2025 года Раис Татарстана поддержал предложение о ежегодном выделении 200 млн рублей на строительство кормоцентров. Поддержку на приобретение технологического оборудования с фасовочной линией получили 11 предприятий по 24 заявкам. Всего в республике насчитывается 57 кормовых центров.

Глава Минсельхозпрода анонсировал, что со следующего, 2026 года меняются подходы к государственной поддержке фермеров и кооперативов с федеральным участием. Некоторые программы завершаются, но запускаются новые инициативы. Общая сумма поддержки по Татарстану увеличивается с 652 млн до 718 млн рублей.

Помимо прочего, с 2026 года предусмотрена грантовая поддержка участникам специальной военной операции на открытие собственного агробизнеса. Максимальный размер гранта по этой программе – 7 млн рублей.