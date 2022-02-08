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Строительство
8 февраля 2022  21:28
Александр Хевронин

Татарстан на первом месте в России по вводу проблемного долевого жилья

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Татарстан вышел на первое место в России по вводу проблемного долевого жилья. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на итоговом заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

За прошедший год в республике было завершено строительство девяти проблемных домов. Общая площадь жилых квартир в этих домах составила 187 тыс. кв. метров. Это позволило обеспечить жильем 2405 обманутых дольщиков.

Этому поспособствовали как федеральные меры, так и республиканские механизмы. «В ушедшем году республика вышла на первое место в Российской Федерации по вводу проблемного долевого жилья. За поддержку в решении вопросов обманутых дольщиков я хотел бы выразить отдельную благодарность Марату Шакирзяновичу Хуснуллину и нашему федеральному министерству», — заметил Айзатуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Фонд Республики Татарстан по защите прав дольщиков построил 168 тыс. кв. метров жилья для 2320 обманутых дольщиков семи долгостроев Казани за 2021 год.

#Минстрой рт #долевое строительство #Татарстан #итоговая коллегия
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