Татарстан на первом месте в России по вводу проблемного долевого жилья

Татарстан вышел на первое место в России по вводу проблемного долевого жилья. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на итоговом заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

За прошедший год в республике было завершено строительство девяти проблемных домов. Общая площадь жилых квартир в этих домах составила 187 тыс. кв. метров. Это позволило обеспечить жильем 2405 обманутых дольщиков.

Этому поспособствовали как федеральные меры, так и республиканские механизмы. «В ушедшем году республика вышла на первое место в Российской Федерации по вводу проблемного долевого жилья. За поддержку в решении вопросов обманутых дольщиков я хотел бы выразить отдельную благодарность Марату Шакирзяновичу Хуснуллину и нашему федеральному министерству», — заметил Айзатуллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Фонд Республики Татарстан по защите прав дольщиков построил 168 тыс. кв. метров жилья для 2320 обманутых дольщиков семи долгостроев Казани за 2021 год.