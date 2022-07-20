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Происшествия
20 июля 2022  11:45
Полина Шевчук

Татарстан на первом месте в ПФО по раскрываемости дистанционных мошенничеств

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По количеству расследованных дистанционных мошенничеств и тех, кто за ними стоит, МВД по Республике Татарстан находится на первом месте среди субъектов Приволжского федерального округа и на четвертом в целом по стране. Об этом на расширенном заседании коллегии МВД по РТ сообщил министр внутренних дел республики генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин.

Хохорин отметил, что более чем на 16% увеличилось количество раскрытых краж с банковских счетов, а выявленных мошенничеств, совершенных с использованием IT-технологий, – на 48,9%.
 

#коллегия мвд #Мошенничество
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