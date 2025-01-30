Татарстан на новый дорожный нацпроект получит 7 млрд рублей из бюджета РФ

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Приведение в нормативное состояние автодорог и мостов в этом году в Татарстане продолжится по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На эти цели из федерального бюджета республика получит 7 млрд рублей. Об этом на встрече журналистов заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«В России где-то закончилась, а где-то завершается паспортизация новых национальных проектов. Татарстан активно в этом участвует. Финансовые, трудовые и технические ресурсы у нас отвечают поставленным задачам», – сказал глава Миндортранса.

По его словам, за прошедшие пять лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» доля региональных дорог в нормативном состоянии повысилась с 46% до 51%. В этом году в республике необходимо достичь не менее 52,2% нормативного состояния автодорог регионального значения. К 2030 году этот показатель должен подняться до 60%, отметил министр.

«Целевых показателей по дорожному строительству в агломерациях Татарстана достигли с опережением. Все больше дорог в нормативном состоянии у нас появилось в крупных агломерациях. Целевой показатель достигнут, но его нужно удерживать. Дорога изнашивается, требует ремонта», – подчеркнул он.

В частности, за счет дорожно-строительных работ в республике необходимо поддерживать не менее 85% нормативного состояния автодорог агломераций и региональных дорог, входящих в опорную сеть России.

«Работаем над тем, чтобы опорная дорожная сеть России, куда входят не только федеральные дороги, но и часть региональных, тоже была в нормативном состоянии», – заявил Ханифов.

С этого года запущен новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» вместо «Безопасных качественных дорог». В рамках этого нацпроекта Минтрнс РТ участвует в четырех федеральных проектах: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и «Развитие общественного транспорта».