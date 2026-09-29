Татарстан на модернизацию ЖКХ из федерального бюджета получит 720 млн рублей

На модернизацию коммунальной инфраструктуры Татарстан из федерального бюджета в 2027 году получит около 720 млн рублей. В этом году выделено 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник Управления ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Айрат Галлямов.

«Республиканскую программу пока планируем формировать на уровне этого года. Что касается федеральной программы, то она немного сократилась. По республиканской программе сокращения не ожидается. Пока планируем на уровне этого года – 10 млрд рублей», – рассказал он.

Галлямов отметил, что в республике продолжается формирование программы модернизации коммунальной инфраструктуры на следующий год. Здесь учитываются заявки от муниципальных образований и аварийность на инженерных сетях, уточнил он.

«Заявки поступили от всех муниципальных образований. Заявок много», – подчеркнул начальник управления.

Он добавил, что анализ состояния коммунальной инфраструктуры указывает на значительный уровень износа во всех сегментах. «Для исправления ситуации реализуются программы, финансируемые из республиканского и федерального бюджетов», – заметил Галлямов.

Так, в прошлом году наряду с федеральной программой модернизации коммунальной инфраструктуры запущена республиканская программа. Общий объем средств в рамках федеральной и республиканской программ в прошлом году составил более 12,5 млрд рублей. Обновлены 168 объектов, заменены 419 км инженерных сетей, заявил начальник управления.

«В этом году программа модернизации коммунальной инфраструктуры продолжается. В рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» реализуются 17 объектов на сумму 2,5 млрд рублей», – сказал он.

По словам Галлямова, по федеральной программе завершены работы на 14 объектах, на трех – продолжаются. Общий объем выполнения строительно-монтажных работ составляет 97%. В результате будут заменены 49 км инженерных сетей.

По республиканской программе в этом году проведут 116 мероприятий с обновлением 238 км инженерных сетей. На 78 объектах работы уже завершены. Общее выполнение работ составляет 88,5%.

На данный момент по программе обеспечения населения питьевой водой построены и реконструированы 90 объектов из 95, по программе модернизации очистных сооружений и капитального ремонта сетей канализации в работе остаются два объекта из пяти. Кроме того, заменены 66 газовых котлов и установлена блочно-модульная котельная.