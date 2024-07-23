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Татарстан на модернизацию коммунальной инфраструктуры направит 4,7 млрд рублей
В Татарстане на модернизацию сетей коммунальной инфраструктуры за два года направят 4,7 млрд рублей. На сегодня выполнение строительно-монтажных работ составляет 65%. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.
«Программа утверждена на два года, она предусматривает реализацию 67 мероприятий. На это из Фонда развития территорий будет выделено более 2 млрд рублей, из бюджета республики – 667 млн рублей. Внебюджетные источники финансирования – 1,9 млрд рублей», – рассказал спикер.
Всего за два года планируется построить и реконструировать инженерные сети общей протяженностью более 124 км. Из них около 63 км – это сети теплоснабжения, 42,6 км – водопроводы и 19,2 км – сети канализации, отметил министр.
По его словам, в прошлом году по программе отремонтировано более 37 км инженерных сетей на 1,9 млрд рублей. В этом году планируется реконструировать 87,3 км сетей на 2,8 млрд рублей.
В программе участвуют Агрызский, Заинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лаишевский, Нижнекамский, Сармановский и Чистопольский районы, а также Казань и Набережные Челны.
Старт программе модернизации сетей коммунальной инфраструктуры в прошлом году дал Президент России Владимир Путин. «Проблема состояния инженерных сетей острая по всей стране. Основной целью программы является снижение аварийности, обновление инженерных сетей, а также улучшение качества предоставления коммунальных услуг», – подчеркнул Айзатуллин.
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