Татарстан на Международном строительном чемпионате представляют 53 участника

В Екатеринбурге в рамках Международной строительной недели организован IV Международный строительный чемпионат. Сборную Татарстана на турнире представляют 53 участника: восемь студентов, десять учащихся школ и 35 специалистов, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Это студенты и учащиеся Казанского государственного архитектурно-строительного университета, Казанского государственного энергетического университета, Казанского энергетического колледжа, школы «Адымнар-Казань», казанских гимназии №179 и лицея №116 имени А. С. Умеркина, лицея имени Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета и лицея Иннополис, отметили в ведомстве.

В основной лиге за республику выступают профессионалы из ООО «Алабуга Девелопмент». Для подготовки сборной республики задействованы девять экспертов-тренеров из Казанского энергетического университета и ООО «Алабуга Девелопмент».

Международный строительный чемпионат в этом году проходит уже в четвертый раз. Ежегодное мероприятие объединяет профессионалов из разных стран. Участники смогут продемонстрировать навыки, обменяться опытом с коллегами и освоить передовые технологии.

Помимо чемпионата, в рамках Международной строительной недели проходят XI Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятия проходят в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 1 по 4 октября.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Деловая программа форума включает более 200 секций. Площадь выставки, которая разместилась в первом и втором павильонах, а также на улице, составляет 40 тыс. кв. метров. Здесь представлены примерно 600 компаний из 76 городов России, а также из Ирана, ОАЭ, Турции, Китая и Италии.