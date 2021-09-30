17 предприятий представят Татарстан на конкурсе брендов продуктов питания «Вкусы России»

Татарстан на национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» представят 17 предприятий, среди которых производители мясной продукции, национальных сладостей, сыров и виноградных напитков. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания “Вкусы России” проводится во второй раз», – отметили в министерстве.

В этом году конкурсантами стали грудка утиная вяленая по-татарски, елабужский пряник, напиток квасной Елабужский. Кроме того, в конкурсе принимают участие конфеты «Птичка Елабужская», сыр Лаишевский из козьего молока, татарстанский виноградный напиток, мед «Татар Балы», утиный казылык «Булгария» и другие бренды.

Проголосовать за полюбившийся бренд можно с 20 октября по 7 ноября на сайте russiantastes.ru.

Победителями первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» в прошлом году стали татарстанский вяленый гусь и казанский чак-чак, о чем сообщало ИА «Татар-информ».