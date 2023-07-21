Татарстан на «iВолге-2023» поделится опытом реализации молодежной политики

Татарстан поделится опытом в реализации молодежной политики на Молодежном форуме ПФО «iВолга-2023». Форум проходит с 21 по 29 июля в Самарской области.

«“iВолга” – это хорошая практическая платформа, механизм самореализации молодого человека. Приезжая на большую федеральную площадку, молодые люди получают возможность заявить о себе, о той инициативе, которую они реализуют, и, конечно же, получить государственную поддержку. Для нас главным станет закрепленное направление – площадка “Государственная молодежная политика”, где мы обязательно поделимся тем положительным опытом, который есть в нашей республике», – сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Участниками форума станут две тысячи человек из 88 регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Образовательная программа форума включает 8 профильных смен, сообщает пресс-служба Президента РФ в ПФО.

На площадке форума будет работать выставка научно-технического творчества молодежи округа – НТТМ.

Лучшие проекты участников форума получат грантовую поддержку Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи и Конкурса проектов Фонда содействия и развития институтов гражданского общества в ПФО.

Для участников «iВолги» пройдут различные фестивали, конкурсы, концерты, спортивные мероприятия.

По традиции на фестивале будут присутствовать участники, организаторы и эксперты форумов прошлых лет. Также в рамках специального трека «Поколение Первых» участие в «iВолге» примут школьники в возрасте 14-17 лет, педагоги и родители.

Молодежный форум «iВолга» проводится под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО в целях формирования условий для самореализации талантливой молодежи и продвижения инновационных идей. Следить за главными новостями форума можно на сайте https://ivolgaforum.ru/, в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/forumivolga и в Telegram-канале https://t.me/forumivolga.

