Татарстан на инвестфоруме в Абу-Даби: Минниханов продвигает регион и зовет на KazanForum

Минниханов улетел в Абу-Даби на инвестфорум по личному приглашению руководства ОАЭ. Раис Татарстана уже десятый год желанный гость на этом мероприятии. С кем провел встречи татарстанский лидер, какой экспонат на стенде Татарстана привлек гостей и как делегация республики продвигает в Эмиратах KazanForum — в материале «Татар-информа».





Рустам Минниханов прилетел на инвестфорум в Абу-Даби

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов прилетел на инвестфорум в Абу-Даби налаживать связи перед KazanForum

Сегодня, 7 апреля, стартовал глобальный инвестиционный форум AIM Congress. Уже 14 лет он объединяет лидеров бизнеса, правительств, инвесторов и инноваторов со всего мира. В этом году событие ждали порядка 20 тыс. участников из 180 и более стран.

Следовательно, поездка на AIM Congress — это отличная возможность наладить контакты чуть ли не со всем миром, чем и пользуется Раис Татарстана Рустам Минниханов и делегация от республики. К слову, все 10 лет на посту лидера республики он получает личное приглашение на форум от руководства Эмиратов.

В состав делегации также вошла глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. В разговоре с пресс-службой Раиса она рассказала, что Татарстан задал тренд для других регионов участвовать в форуме в Абу-Даби.​

​ Талия Минуллина: «Этот год для нас юбилейный — уже 10 лет мы вместе с этой большой организацией Международного инвестиционного форума. Конечно, за эти годы мы нарастили здесь большую контактную базу» Фото: rais.tatarstan.ru

​«Впервые мы приняли участие в этом инвестиционном международном форуме в 2015 году. Этот год для нас юбилейный — уже 10 лет мы вместе с этой большой организацией Международного инвестиционного форума. Конечно, за эти годы мы нарастили здесь большую контактную базу. Это дало возможность республике развиваться в сторону исламских финансов, и наши теплые контакты сближают всю Россию. Если раньше здесь не принимали участие другие регионы, то сегодня мы можем увидеть, что Москва начала активно здесь участвовать, Калининградская область, Ростовская область. Они застраивают здесь свои большие стенды на выставке и принимают участие в деловой программе. Мы видим, что Россия больше интересуется странами Персидского залива в целом и Эмиратами в частности», — сказала Минуллина.

На своем стенде Татарстан выставил российский представительский автомобиль премиум-класса Aurus Senat в белом цвете Фото: rais.tatarstan.ru

Татарстан сделал ставку на белоснежный Aurus. И не зря

​Выставка на AIM Congress — это значимая часть события. На ней презентуют инновации и инвестиционные возможности несколько сотен экспонентов. Свой стенд представил Татарстан и зашел, что называется, с козырей — выставил российский представительский автомобиль премиум-класса Aurus Senat в белом цвете. Производство «Аурусов» налажено в Елабуге.

Белый Aurus Senat — это редкость. Почти все эти огромные шестиметровые машины идут в черном исполнении, так что белый вариант точно привлекает внимание. Кстати, такой же лимузин черного цвета Президент России Владимир Путин использует в качестве основного служебного автомобиля. Разумеется, экспонат привлек всеобщее внимание на выставке в Абу-Даби, а Татарстану остается только налаживать контакты во время работы на стенде.

Что касается выстраивания отношений с другими странами, Талия Минуллина рассказала, что на полях форума запланированы деловые встречи с Китаем, Иорданией, Марокко, Бахрейном, Катаром, странами Африки. AIM Congress дает возможность обсудить совместные инициативы не только по линии исламских финансов.

Минниханов успешно приглашает випов на KazanForum

Накануне, 6 апреля, Рустам Минниханов в Абу-Даби встретился с Государственным министром по внешней торговле ОАЭ Тани бен Ахмедом Аль Зейуди.

«Прежде всего хочу поздравить нас всех с завершением священного месяца Рамадан. Хочу поблагодарить Вас за внимание к вопросам сотрудничества с Татарстаном в рамках отношений наших государств», — сказал Минниханов, открывая встречу.

Рустам Минниханов в Абу-Даби встретился с Государственным министром по внешней торговле ОАЭ Тани бен Ахмедом Аль Зейуди Фото: rais.tatarstan.ru

Много добрых слов сказал руководитель Татарстана о самом форуме в Абу-Даби: он становится масштабнее, дает возможность наладить много контактов, а в программе — интересные экскурсии.

«С удовольствием приезжаем», — резюмировал Минниханов, а затем перешел уже к разговору о российском аналоге.

«Наша миссия — получить вас на KazanForum», — обратился Раис к министру.

Доктор Тани бен Ахмед Аль Зейуди, к слову, неоднократно посещал Казань для участия в форуме KazanForum и на этот раз так же пообещал приехать.

«На встрече с министром внешней торговли была достигнута договоренность. Он подтвердил свое личное участие в KazanForum 15-16 мая и взял в работу укрепление делегации с точки зрения бизнеса. Мы сверили часы, насколько их бизнес готов ехать к нам. Мы проговорили возможность участия женских деловых объединений, потому что на форуме идут отдельные мероприятия по женскому лидерству. Также поговорили по девелопменту, потому что проходит большая специализированная выставка в рамках KazanForum», — сказала Минуллина, участвующая в той встрече.

Рустам Минниханов: «Наши данные подтверждают существенный рост интереса к партнерскому финансированию как со стороны граждан, так и со стороны финансовых организаций» Фото: rais.tatarstan.ru

В Татарстан активно поступают инвестиции из стран Персидского залива и Азии

Активнее всего в Татарстан вкладываются инвесторы из Азии и стран Персидского залива, заявил Минниханов на дебатах форума. Республика методично двигается в сторону развития исламских финансов — и стала лидером по объему сделок в рамках партнерского финансирования в России. Напомним, что с осени 2023 года в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане введен эксперимент по внедрению исламского банкинга, который продлится до сентября 2028-го.

«Наши данные подтверждают существенный рост интереса к партнерскому финансированию как со стороны граждан, так и со стороны финансовых организаций. Сегодня на нашем рынке присутствуют все основные продукты исламского финансирования. Они разработаны специалистами из Татарстана, сертифицированными в Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов», — сказал Минниханов.

Стремление Татарстана развивать связи с исламским миром и усиливать роль исламских финансов в экономике региона подчеркивает и то, что Раис РТ возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» по поручению Владимира Путина. Работа Минниханова в этом направлении работает на реализацию нескольких задач:

укрепление позиций России в исламских странах, когда западный мир по большей части «отвернулся»,

привлечение инвестиций из исламских стран,

развитие исламского банкинга в России,

повышение международного авторитета Татарстана,

поддержка мусульманской общины в России.

И эта работа отражается на реальных показателях: в 2024 году товарооборот Татарстана с государствами, входящими в Организацию исламского сотрудничества, увеличился почти на 40%, достигнув 8 млрд долларов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром торговли Турции Фото: rais.tatarstan.ru

Турция помнит теплый прием, который Минниханов оказал Эрдогану в Казани

Минниханов продолжил звать на KazanForum на личных встречах в Абу-Даби. Приглашение получил министр торговли Турции Омер Болат, который также является сопредседателем российско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Разговор зашел о сотрудничестве Турции и Татарстана: в прошлом году товарооборот увеличился вдвое до 5,3 млрд долларов. Минниханов и Болат обсудили, что можно развивать сотрудничество в автомобильной промышленности, станкостроении, металлообработке, сельском хозяйстве, легкой промышленности, строительстве и IT-технологиях.

Омер Болат отметил гостеприимство Рустама Минниханова во время октябрьского саммита БРИКС. На него в Казань прилетал Президент Турции Реджеп Эрдоган. Привет от него Минниханову сегодня и передал Болат.

«Саммит БРИКС, который прошел в России в Казани, стал хорошей историей успеха», — отметил министр.

Состоялся рабочий диалог между Татарстаном и Иорданией Фото: rais.tatarstan.ru

«Для меня большая честь лично встретиться с вами»

Состоялся рабочий диалог между Татарстаном и Иорданией, потому что есть куда расти — товарооборот пока незначительный, всего 113 тыс. долларов. Рустам Минниханов отметил, что у сторон есть огромный потенциал для сотрудничества.

«Для меня большая честь лично встретиться с вами. Возможностей для нашего сотрудничества очень много. Рынок Иордании может быть полезен — у нас много соглашений о свободной торговле», — обратился к Минниханову Генеральный секретарь Министерства инвестиций Иордании Захер Аль Катарнех.

Минниханов провел встречу с ​Шейхом Ибрагимом бен Халифой аль Халифой Фото: rais.tatarstan.ru

Возвратимся к теме исламских финансов. Минниханов провел встречу с ​Шейхом Ибрагимом бен Халифой аль Халифой. Он является председателем попечительского совета Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI).

Организация участвует в развитии исламских финансовых стандартов и сотрудничает с различными странами в этой области.​ В прошлую встречу в ноябре 2014-го Раис Татарстана и председатель AAOIFI договорились, что организация будет организовывать в республике конференции по исламским финансам.

​Шейх Ибрагим бен Халифа аль Халифа передал Минниханову привет от Короля Бахрейна и пообещал привезти большую делегацию на KazanForum.