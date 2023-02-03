Татарстан на дорожные работы по федеральному пятилетнему плану получит 224 млрд рублей

По федеральному пятилетнему плану на дорожные мероприятия в Татарстане до 2028 года предусмотрено выделение средств из бюджета РФ в размере 224 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин на итоговом заседании коллегии Миндортранса РТ.

«В прошлом году утвержден пятилетний план дорожной деятельности, в том числе сформировали опорную сеть автомобильных дорог, в которую вошли все федеральные трассы и ключевые дороги в субъектах РФ», — рассказал вице-премьер.

В ноябре прошлого года «Автодор» и Татарстан подписали меморандум по развитию опорной сети, напомнил спикер. Он уточнил, что соглашение позволит системно подходить к развитию дорожной сети региона, синхронизировать мероприятия с соседними субъектами, обеспечить бесшовную логистику по всей России.

По словам Хуснуллина, общая протяженность дорог, включенных в опорную сеть Татарстана, составляет 2634 километра, это шесть федеральных и 46 региональных дорог.

«Главная задача — обеспечить гибкое управление пятилетним планом субъекта, оперативно перестроить работу с учетом изменения ситуации в стране и в мире. Планы масштабные. Общая протяженность новых дорог по итогам реализации пятилетнего плана должна составить более 520 километров», — подчеркнул он.

Вице-премьер также отметил, что в Татарстане применяется системный подход по организации дорожного строительства. «Первый регион, который все дороги, федеральные, региональные и муниципальные, увязал в одну сеть со сроками, стоимостью каждого километра. Я дал поручение — на базе Татарстана провести обучающий семинар. Опыт Татарстана будет полезен для всех», — заключил он.