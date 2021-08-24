На чемпионате России по боксу выступят восемь спортсменов из Татарстана

Фото: пресс-служба федерации бокса Татарстана

Сборную Татарстана на чемпионате России по боксу, который пройдет с 27 августа по 4 сентября в городе Кемерово, представят 8 спортсменов. Еще 4 человека войдут в тренерский штаб татарстанской команды.

Перед важнейшим стартом года, татарстанские боксеры в составе сборной ПФО прошли учебно-тренировочные сборы в республике Удмуртия и, по словам президента федерации бокса Татарстана, заместителя генерального секретаря федерации бокса России Сергея Игнатьева, сейчас находятся на пике спортивной формы.

«Чемпионат России для нас – это знаковое событие. Это то мероприятие, которое определяет уровень бокса того или иного региона», – подчеркнул Игнатьев.

Он отметил, что конкуренция на чемпионате России будет очень высокой, но татарстанские спортсмены прошли хорошую подготовку на тренировочных сборах и готовы к главному старту года.

«Теперь самое главное, чтобы их боевой настрой сохранился с первого боя чемпионата до завершающего турнир гонга», – добавил Сергей Игнатьев.

В своих весовых категориях Татарстан на чемпионате России представят: Игорь Царегородцев (49 кг), Эмир Басиров (63,5 кг), Айшат Басиров (54 кг), Дмитрий Гумеров (57 кг), Ренат Хайруллин (54 кг), Сергей Сергеев (75 кг), Антон Зайцев (86 кг) и Шамиль Котлубаев (49 кг). Тренерский состав сборной РТ составят Адель Зайнетдинов, Ленар Ахметгалеев, Айдар Ахмедзянов и Рамиль Бариев.

Всего на чемпионате России по боксу среди мужчин выступят около 400 спортсменов из 60 регионов России. Лучшие получат возможность отправиться на чемпионат мира-2021 в Белград.

