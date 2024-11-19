Татарстан на «Битве роботов» в Москве представят три команды

В субботу, 23 ноября, в Москве состоятся полуфинал и финал Международного чемпионата по битве роботов. Республика Татарстан окажется представлена тремя командами: Destructor Junior, Robodom-Destructor (АНО «Центр цифрового научно-технологического творчества и программирования Рободом») и FoxyKids (Школа Иннополис). Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

Международный чемпионат по битве роботов нацелен на продвижение инженерной мысли как одной из основ развития современных цифровых технологий. По итогам отборочных этапов в полуфиналах, которые будут организованы на территории ледового дворца «Арена Мытищи», встретятся 32 команды из России, Беларуси, Индии, Ирана и Китая.

В этом году помимо основной дисциплины «Битва роботов» предусмотрена новая номинация «Битва мини-роботов» весом до 1.5 килограмма. В ней свои изобретения представляют юные инженеры в возрасте от 10 до 17 лет.

В финале впервые состоится «Битва дронов» в формате шоу-матча. Победители чемпионата разделят призовой фонд в размере более 6 млн рублей.

Онлайн-трансляция соревнований будет доступна в официальной группе чемпионата в социальной сети «ВКонтакте».