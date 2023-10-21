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Татарстан на «Абилимпиксе» в Москве представляет команда из 113 человек
В Москве стартовал Национальный чемпионат «Абилимпикс». Нашу республику на состязании будут представлять 113 человек, которые выступят по 48 основным и двум презентационным компетенциям.
Фестиваль инклюзии и безграничных возможностей будет проходить три дня. На открытии перед участниками выступили известные артисты, спортсмены и космонавты, а также вице-премьер Татьяна Голикова и министр просвещения России Сергей Кравцов, которые пожелали конкурсантам удачи.
Всего в делегацию республики вошли 255 человек, помимо участников, в столицу страны прибыли эксперты, сопровождающие, модели-статисты, сурдопереводчики, медик, организаторы от АНО «Центр развития профессиональных компетенций».
В комиссию, которая будет оценивать выступления участников, включен 21 эксперт из РТ, в том числе три человека в качестве главного эксперта по компетенции, семь — в качестве заместителя.
Фото и видео предоставлены АНО «Центр развития профессиональных компетенций».
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