Татарстан на 80,6% завершил работы по вводу жилья в этом году

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В Татарстане введено 2,498 млн кв. метров жилья, или 80,6% от годового плана. Об этом на традиционном совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Совещание в режиме видеоконференции провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По данным Айзатуллина, самый большой процент выполнения отмечен в индивидуальном жилищном строительстве — 90% от плана, или 1,357 млн кв. метров. Далее следует коммерческое жилье, работы по которому завершены на 72% от плана. Построены 28 соципотечных домов площадью 114 тыс. кв. метров. Программа, связанная с ними, выполнена на 71% от плана на текущий год.

Затем министр рассказал о ходе выполнения программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Так, заключены договоры найма на 47 жилых помещений для детей-сирот. В 2023 год программа охватит 930 человек. Оставшиеся 883 помещения для них в работе, часть из объектов находится в строящихся домах Госжилфонда РТ.

Запланировано предоставить жилье 81 молодой семье. Из них 54 уже воспользовались полученными субсидиями, а 27 еще выбирают подходящее жилье.

Реализовано 8 из 34 сертификатов для семей с пятью и более детьми. Общая площадь приобретенных квартир составила 733 кв. метра.

4 из 6 сертификатов передано гражданам из числа вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переселенцев с Крайнего Севера. По остальным работа продолжается.