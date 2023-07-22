Татарстан на 80% завершил план по жилищному строительству в 2023 году

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В Татарстане введено 2,479 млн кв. метров жилья, или 80% от запланированного на 2023 год. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава республиканского Минстроя Марат Айзатуллин.

В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер министр РТ Алексей Песошин.

Как рассказал Айзатуллин, самые высокие показатели отмечены в индивидуальном жилищном строительстве. Введены дома общей площадью более 1,3 млн кв. метров, или 90% от плана. На 71% завершены работы по коммерческому жилью и социальной ипотеке — 125 и 28 домов соответственно.

На 2023 год в Татарстане запланировано обеспечить жильем 930 детей-сирот. К настоящему моменту договоры найма, заключаемые между Минземимущества и Госжилфондом РТ, подписаны на 47 помещений. Оставшиеся 883 объекта в работе — часть из них расположена в строящихся домах ГЖФ РТ.

Помимо этого, за год свои жилищные условия сможет улучшить 81 молодая семья. Четыре сертификата из шести передано гражданам из числа вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переселенцев с Крайнего Севера.