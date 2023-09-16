Татарстан на 6% перевыполнил план по вводу индивидуальных жилых домов

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В Татарстане на 6% перевыполнен годовой план в индивидуальном жилищном строительстве. Общая площадь сданных объектов здесь составляет более 1,6 млн кв. метров, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин. Провел мероприятие Раис республики Рустам Минниханов.

По данным Айзатуллина, в общей сложности в республике сдано 2,884 млн кв. метров жилья, что составляет 93% от запланированных площадей. По коммерческому жилью введено 142 многоквартирных дома — план выполнен на 80,5%.

Министр напомнил, что поддержка жилищного строительства осуществляется по двум федеральным программам: проекту «Жилье», по которому возводится 26 объектов, и «Комплексное развитие сельских территорий», благодаря которой семь площадок обустраиваются под компактную жилищную застройку. Первая программа к настоящему моменту завершена на 53%, а по второй в работе остается один объект в Сабинском районе, готовность которого составляет 88%.

Кроме того, глава Минстроя РТ рассказал о реализации программ по строительству и ремонту социальных, культурных и других объектов, инфраструктуры и выполнению работ в рамках национальных проектов.