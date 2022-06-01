Татарстан на 3 года опередил федеральную программу по созданию спортивных школьных лиг

К 2024 году в каждой российской школе должны существовать школьные спортивные клубы по видам спорта и спортивные школьные лиги. По федеральной программе развития школьного спорта, которая была принята в прошлом году, предусмотрено создание объединяющих школьников лиг, а в Татарстане эту меру смогли предвосхитить еще три года назад. Об этом на пресс-конференции «Детский спорт в Татарстане» рассказала координатор партийного проекта «Детский спорт» Ольга Павлова.

«Школьная волейбольная лига — это настоящая волейбольная семья. Дети, родители, учителя, тренеры, судьи, профессиональные клубы, органы государственной и муниципальной власти консолидируются вокруг идеи приобщения учащихся к занятиям спортом и здоровому образу жизни через волейбол. В этом сезоне в Школьной волейбольной лиге РТ поучаствовали около 4 тыс. команд из разных образовательных учреждений республики. В общей сложности было сыграно более 7 тыс. матчей», — отметила докладчик.

Сегодня волейбольная лига приобрела еще и федеральный масштаб. «Благодаря нашему ноу-хау такие организации созданы уже в десяти регионах страны», — подчеркнула Павлова.

С 13 по 15 мая в казанском футбольном манеже «Максат» прошли матчи финального этапа «Школьной футбольной лиги». В финальных играх приняли участие 11 команд — победителей муниципальных этапов среди юношей и девушек.

Также с 2019 года «Единая Россия» запустила программу строительства спортивных объектов. В 2022 году в рамках проекта «Я выбираю спорт» стали строится умные площадки и модульные спортивные залы.

«Сегодня количество строящихся объектов будет увеличено. Российские регионы дополнительно получат более 3 млрд рублей на строительство спортивных объектов в рамках нового федерального проекта „Бизнес-спринт“ на сэкономленные средства отмененных международных соревнований», — сказала парламентарий.

Распоряжение о распределении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.