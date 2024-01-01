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Татарстан на 27% увеличил затраты на инновации в 2022 году
По итогам 2022 года затраты на инновации в Татарстане составили 258,2 млрд рублей. Это на 27% больше, чем годом ранее (203,1 млрд). Об этом говорится в докладе «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан», утвержденном распоряжением Кабмина РТ.
Из указанной суммы 43% приходятся на продуктовые инновации, а 57% — на процессные.
Из них 46% составляет частная собственность, 20% — смешанная российская, 8% — российско-иностранная, 10% — иностранная собственность. Удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг за 2022 год составил 5,1%. Рост год к году составил 0,4%.
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