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Татарстан может выделить 12 млрд рублей на защиту населения от ЧС и пожаров до 2030 года
С 2024 по 2030 год Татарстан может направить более 12 млрд рублей на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарную безопасность и обеспечение безопасности на водных объектах. Проект изменений в соответствующую госпрограмму республики проходит антикоррупционную экспертизу.
Проект, разработанный МЧС по РТ, предполагает разделение программы на два этапа: 2014-2023 годы и 2024-2030 годы. Ранее в паспорте программы был указан временной промежуток с 2014 по 2027 год.
Ответственным за ее исполнение будет значиться заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Николай Суржко.
В качестве показателей исполнения госпрограммы будут учитываться минимизация социального, экономического и экологического ущерба населению, экономике и окружающей среде, в том числе снижение риска гибели пожарных, травматизма, сокращение частоты возгораний, времени прибытия подразделений к месту происшествия, гибели людей на водных объектах и другие.
Планируется развитие и совершенствование работы подразделений Госпожнадзора в Татарстане, повышение квалификации специалистов, развитие спасательных сил в республике, совершенствование системы реабилитации для лиц, которые работают в экстремальных условиях и пострадали в ЧС, развитие комплекса «Безопасный город».
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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