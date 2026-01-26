news_header_top
Экономика 26 января 2026 11:24

Татарстан может стать транспортным хабом поставок афганской мясо-молочной продукции

Руководство Афганистана прорабатывает логистику поставок мясо-молочной продукции в Россию, где основным транспортным хабом должен стать Татарстан. Об этом «Татар-информу» сообщили в Российском деловом центре в Афганистане.

«В Афганистане строятся и открываются новые фермы. Производство мясо-молочной продукции растет большими темпами. Продукция экологически чистая, без применения химикатов и ускорителей роста. При этом оптовые цены дешевле российских на более чем 30-40%», – рассказал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

В ассортимент войдут мясо кур, говядина, баранина, сметана, сливочное масло, сыры, йогурты.

«На данный момент идет процесс согласования с российскими надзорными органами документов по импорту афганской продукции в Россию», – добавил собеседник агентства.

