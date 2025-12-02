news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 2 декабря 2025 12:00

Татарстан может стать постоянной площадкой международного форума «Comtrans»

Читайте нас в
Телеграм

Крупнейшая специализированная отраслевая выставка и форум коммерческого автотранспорта в России «Comtrans» могут на постоянной основе перебазироваться из Москвы в Казань. Об этом «Татар-информу» сообщил директор выставки и форума Роман Кузьмин.

«До проведения форума сложно говорить о постоянной смене локации, но если он пройдет успешно, то есть большая вероятность, что он и дальше будет проходить в Казани», – поделился Кузьмин.

Напомним, что выставка и форум коммерческого автотранспорта «Comtrans» пройдет в столице Татарстана на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» с 6 по 9 октября 2026 года. Казань впервые примет этот форум, который ранее проводился в Москве.

#форум #Казань #Татарстан #автомобиль #казань экспо
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

1 декабря 2025
В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

1 декабря 2025