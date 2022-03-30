Татарстан может стать площадкой подготовки национальных кадров для театров всей России

В Казанском государственном институте культуры подвели итоги проведения творческого проекта «Неделя театра». Ежегодная программа была реализована во второй раз и стала не только концентрацией творческих исканий молодых режиссеров, но и местом дискуссии на тему современных тенденций развития театрального искусства поколения NEXT.

Онлайн и офлайн формат круглого стола позволил объединить различные профильные учреждения первой, второй и третьей ступеней образования Татарстана, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Уфы, Екатеринбурга, Самары, Волгограда и других городов России.

В рамках работы круглого стола были обсуждены наиболее актуальные вопросы, касающиеся проблем в области театральной педагогики в учреждениях дополнительного образования, ссузах и вузах регионов России и Республики Татарстан, режиссуры, актерского мастерства, сценической речи, современной драматургии для детей и юношества, а также нового вектора в развитии зрелищно-массовых форм и театрализованных представлений.

«На сегодняшний день проведенный министерством культуры РТ совместно Казанским институтом культуры мониторинг показал высокую потребность специалистов в области культуры. Исследования кадровой структуры районов, за исключением Казани, Набережных Челнов и Альметьевск, показали, что в среднем доля специалистов с профильным высшим образованием составляет около 20 процентов. Тогда как в соответствии с федеральным проектом „Творческие люди“ обеспеченность организаций отросли культуры и детских школ искусств высокопрофессиональными специалистами должна составлять не менее 90 процентов», — заметила ректор КазГИКа Роза Ахмадиева.

При этом, по словам ректора вуза, студенты, которые направляются республикой в столичные вузы, после обучения не возвращаются в Татарстан, оседая в Москве и Санкт-Петербурге.

«Нам важно не только формировать кадры, но и выстраивать тесное сотрудничество с нашими театрами. Они и сами заинтересованы обучать кадры на собственных базах. Только такое совместное взаимодействие театра, вуза и ссуза будет работать», – подчеркнула Ахмадиева.

Директор Казанского театра юного зрителя Айгуль Горнышева заметила, что важно взращивать не только режиссеров и актеров, но и работников «невидимого фронта» театра.

«В нашем театре всего три актера из института культуры, но много сотрудников, которые занимаются проектной работой, педагогов, организаторов, специалистов по работе с грантами и других. Сейчас, к примеру, нам необходимы молодые люди, которые хорошо бы понимали работу социальных сетей, могли бы на этих площадках говорить о театре с потенциальными зрителями. Проще говоря, блогеры», – отметила Горнышева.

Она заметила, что было бы здорово перенять опыт санкт-петербургского театра юного творчества, где дети сами занимаются организацией спектакля – от и до.

«Они работают и над написанием пьес, и в режиссуре принимают участие, и в создании образов, пошиве костюмов, накладывании грима и прочее. И было бы здорово, если у нас в Татарстане была такая же модель обучения. В вузе будут студенты только тогда, когда будут взращены специалисты в ссузе. А в ссузе они будут тогда, когда будет существовать начальная ступень. У нас начальная ступень в театральном искусстве представлена только в Набережных Челнах. На весь Татарстан этого мало», – уверена Горнышева.

Также Роза Ахмадиева отметила, что важно задумываться и о сохранении национальных традиций театра, и для этого необходимо реформировать систему трудоустройства.

«Вуз готов принять участие в обучении необходимого количества студентов как на очную, так и на заочную формы обучения. Нужно сформировать из числа выпускников Казанского института культуры кадровый резерв по ретрансляции и аккумулированию национальных традиций в аутентичных формах для решения вопроса обеспечения кадрами социокультурных сфер малых городов и сельских поселений», – резюмировала ректор вуза.

Она добавила, что Татарстан имеет все ресурсы, чтобы стать базовой площадкой подготовки национальных кадров для театров всей России.